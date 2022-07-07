Частная филармония «Триумф» объявила планы на новый сезон

Седьмой сезон первая частная филармония России «Триумф» начнет 25 августа. На пресс-конференции директор Мария Зуева и арт-директор Сергей Аристов поделились, что откроет новый сезон «Концерт для птиц» пианистки и клавесинистки Веры Воронежской.

Громкой вокальной премьерой станет выступление оперной дивы Надежды Кучер: в «Триумфе» певица впервые исполнит программу из вокальных произведений Сергея Рахманинова. Еще одна вокальная премьера — в «Триумфе» прозвучит цикл «Тихие песни» украинского композитора Валентина Сильвестрова в исполнении Елене Гвритишвили, участницы хора musicAeterna и многообещающей певицы, знакомой пермским слушателям по недавно прошедшему Дягилевскому фестивалю.

Пианистка с мировым именем Полина Осетинская посетит «Триумф» дважды: ее первый сольный концерт «Простая музыка» с музыкой грузинского композитора Гии Канчели пройдет в начале сезона, осенью. Второй клавирабенд запланирован на весну.

В седьмом сезоне «Триумф» посетит виртуозная пианистка Наталья Соколовская в составе ансамбля Île Thélème, чей концерт на Дягилевском фестивале вызвал феноменальный отклик у слушателей. В филармонии прозвучит программа со свеже написанными произведениями резидентов musicAeterna — композиторов Алексея Ретинского и Андреаса Мустукиса. Также был приглашен OpensoundOrchestra — коллектив, объединивший ведущих музыкантов Москвы.

На 10 декабря в «Триумфе» запланирована мировая премьера двух циклов композитора Георгса Пелециса: скрипач Карэн Шахгалдян и альтист Максим Новиков впервые исполнят его каприсы для солирующих скрипки и альта.

В течение сезона пройдет премьера перформанса хореографа и перформера с мировым именем Ольги Цветковой.

В седьмом сезоне свое продолжение получит полюбившийся пермякам проект ABENDMUSIK — вечера духовной и светской музыкой эпохи барокко в храмах с участием солистов Пермской оперы.

В самой филармонии состоятся выступление камерного оркестра Rosarium (Москва) под управлением Марины Катаржновой и концерты клавирной музыки из новой серии Candles concert, предоставляющие редкую на всем Урале возможность услышать сольный клавесин.

Также команда «Триумфа» анонсировала органные вечера в Лютеранской кирхе Fiori musicali и экспериментальный проект «Все утра мира», исследующий, как меняется восприятие музыки в зависимости от времени суток. Утренние концерты для слушателей-жаворонков начнутся уже в августе.

Продюсерская команда «Триумфа» готовит сразу несколько проектов для нового сезона. Запланированы коллаборации с композитором Александром Маноцковым, меццо-сопрано Дарьей Телятниковой и лютнисткой Мариной Беловой, а также литературно-музыкальная постановка по дневникам Ольги Берггольц с пианистом Алексеем Швыдкиным. Все премьеры пройдут в «Триумфе», а затем — на дружественных площадках в Москве и Санкт-Петербурге.

Также по многочисленным заявкам для репертуара филармонии готовятся детские сказки с симфоническим оркестром для самых маленьких слушателей.

Помимо этого, желая помочь начинающим пермским музыкантам, команда «Триумфа» инициирует серию исполнительских мастер-классов для студентов Пермского музыкального колледжа.

В грядущем сезоне в филармонии впервые выступят музыкантка и поэтесса Ольга Арефьева с ее нашумевшим проектом «Рояль-Ковчег», миксующим авторские песни, романсы Вертинского и хиты эпохи Возрождения, а также уже знакомые пермской публике московская инди-группа OQJAV и джаз-бенд Кристины Басюл.

Кроме того, филармония продолжит популярный среди посетителей проект «Немое кино в Триумфе». В духе одноименного кинотеатра, располагавшегося в особняке на Старокирпичном переулке сто лет назад, зрителям покажут шедевры отечественного и западного дозвукового кинематографа в сопровождении тапера.

Не обойдется и без нововведений. В афише запланированы спецпоказы европейского фестивального кино и арт-мейнстрима, организованные совместно с кинопрокатной компанией «ПРО:взгляд».

Облюбованная пермскими меломанами площадка в новом году наверняка попадет в фокус внимания поклонников визуальных искусств. «Триумф» начинает сотрудничество с художницей и куратором галереи «Дом Боне» Марией Колывановой, совместно с которой проведет серию выставок в фойе филармонии.

Первая выставка откроется уже в августе. Посетителей встретит серия живописных работ «Не-он». Миксуя эстетику советской повседневности и современных предметов роскоши, Мария Колыванова исследует границы прошлого и настоящего, элитарного и массового.

Еще одним партнером «Триумфа» стал Les Fleurs du mal — цветочный магазин и авторский проект художницы Марии Шуваловой в одном флаконе. Совместно с бутиком филармония организует серию лекций о цветах в искусстве Fiori musicali с приглашенным лектором — ботаником Сергеем Чирковым.

Кроме того «Триумф» продолжит партнерство с винотекой Vinorio, а это значит, что в новом сезоне у пермяков снова будет шанс посетить закрытые салонные концерты с качественным вином и камерной живой музыкой.