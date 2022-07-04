В филармонии «Триумф» исполнят камерные произведения XX века

Частная филармония «Триумф» 6 июля завершит VI сезон концертом — Διπλή Ζυγία (Dhipli zyia), что с греческого переводится как «слоеный пирог». В программе — редко исполняемые камерные произведения XX века с щепоткой авангарда для любителей острых ощущений и барочным хитом.

Исполнять музыку будут альтист и выпускник класса Юрия Башмета — Максим Новиков, виолончелистка камерного оркестра Пермского Театра оперы и балета Екатерина Земскова, скрипачи с международной творческой карьерой — Марианна Тертерян и Глеб Донцов.

Также в этот день «Триумф» озвучит планы на следующий концертный сезон, который начнется в конце августа. Как сообщает пресс-служба филармонии, в межсезонье работа частной филармонии не остановится: планируются кинопоказы, фестиваль и редкие концерты.