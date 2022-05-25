В Пермском театре оперы и балета начались репетиции новой постановки оперы «Норма» Винченцо Беллини

Пермская опера продолжает сезон 2021/2022 новой постановкой признанного шедевра музыкального романтизма — «Нормы» Винченцо Беллини. Мировую славу ей принесла знаменитая «Casta diva»: эталонное воплощение стиля бельканто, каватина Нормы давно стала символом оперного искусства.

Несмотря на популярность «Нормы» во всем мире, в России опера Беллини ставится не так часто, а в Перми она будет представлена впервые. Постановщиком спектакля выступит лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» Максим Петров — для известного российского хореографа «Норма» станет дебютом на оперной сцене. Вместе с ним над спектаклем работают художник-постановщик Альона Пикалова, художники по костюмам и свету Ирэна Белоусова и Константин Бинкин. Куратор проекта — Аркадий Ипполитов, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа и один из ведущих мировых специалистов в области итальянского искусства XV—XVII веков.

Для Миграна Агаджаняна «Норма» станет первой постановкой в качестве главного дирижера Пермского театра оперы и балета.

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