В Перми выступит легендарный DJ List

DJ List начал свою карьеру в 1990 г. и, можно сказать, стоял у истоков диджейского движения в России. На фоне других своих коллег он выделяется необычными сетами с вплетением вайшнавских молитв и мантр.

Пермяки станут участниками неповторимого перфоманса под необычные сеты с насыщенным электронным саундом в последнюю пятницу этой весны.

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