Стала известна программа Дягилевского фестиваля

Откроется Дягилевский фестиваль симфоническим концертом оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Музыканты исполнят два сочинения, считающиеся вершиной жанра симфонической трагедии: «Метаморфозы» Рихарда Штрауса — одно из наиболее совершенных симфонических адажио — и Шестую «Патетическую» симфонию Петра Чайковского, эмоциональная заряженность, предельные образные и динамические контрасты которой неизбежно оказывают сильнейшее воздействие на слушателя. Шестую симфонию в интерпретации Курентзиса и musicAeterna зрители услышат 11 июня. Концерт пройдет в Большом зале ДК Солдатова.

Также в концертной части программы будет звучать барочная музыка, которую представит камерный оркестр из Москвы Rosarium (он исполнит сочинения Баха и Телемана 17 июня), и музыка начала и конца романтической эпохи в интерпретации musicAeterna (солисты оркестра сыграют произведения Шёнберга и Шуберта 13 июня). Как обычно, на фестивале будет очень много новой музыки. Хор Пермской оперы Parma Voices под управлением Евгения Воробьева готовит подборку редко исполняемых сочинений композиторов XX века (16 июня). Перкуссионист-мультиинструменталист Петр Главатских сыграет сочинения для ударных соло (19 июня). В последний день фестиваля, 20 июня, Московский ансамбль современной музыки будет исследовать бесконечные выразительные возможности новой музыки и современные исполнительские практики на материале произведений Курляндского, Александера Шуберта, Жодловски и Ксенакиса. Часть из этих сочинений прозвучат впервые. Концерты на рассвете в Пермской художественной галерее (12 и 18 июня) по традиции сохраняют программу в тайне.

Дягилевский фестиваль представит в этом году несколько экспериментальных перформативных проектов. На фестивале впервые будет исполнена офлайн-версия музыкального спектакля Кати Бочавар «Территория Гамлет» (18 июня) — вдохновленное личностью Аллы Демидовой размышление о поиске художником себя, в сопровождении музыки Алексея Сюмака, виртуозно стилизованной под барокко. Постоянный участник фестиваля хореограф Анна Гарафеева представит свою новую работу — «Дыхание» (12 июня), в которой дыхание перформеров становится основой звуковой партитуры и хореографического текста. Впервые на фестивале выступит междисциплинарный художник Алексей Таруц с трансмедиальным спектаклем-ритуалом TOUAMOTU AKU AKU HIWA OA OANU RARAKU TOTO MATUA TOUAMOTA (17 июня). Танц-перформанс «ТРУД.МАЙ» (12 июня) в постановке режиссера и хореографа из Петербурга Сергея Ларионова — это исследование «человека в интерьере», построенное на интервью с портными и мастерами швейного дела и воплощенное в интерьере швейного цеха. Концерт-перформанс в двух частях Love Will Tear Us Apart (15 июня) строится вокруг образа разрушительной, но вдохновляющей любви и будет проходить в течение дня на двух разных площадках.

Закрытием Дягилевского фестиваля 20 июня станет постановка, вписывающая оперу-мистерию Карла Орфа в индустриальный интерьер завода Шпагина. De temporum fine comoedia («Мистерия на конец времени») — это масштабное произведение для множества солистов, нескольких драматических актеров, хора и громадного оркестрового состава с участием около 30 ударных инструментов. Постановку осуществляет молодой театральный и кинорежиссер, мультидисциплинарный художник Анна Гусева, музыкальный руководитель и дирижер — Теодор Курентзис. Сопрано — Надежда Павлова.

Тема образовательной программы в этом году — «Взаимодействие»: взаимодействие на территории движения, голоса, ритма. Теодор Курентзис проведет мастер-класс с симфоническим оркестром — для молодых дирижеров, участники фестиваля будут заниматься со студентами творческих вузов. Впервые будут организованы мастер-классы для учителей детских музыкальных школ. Прием заявок на участие в образовательной программе открывается 16 мая на сайте фестиваля.

В течение всего фестиваля будет работать Фестивальный клуб, который в этом году разместится в пространстве частной филармонии «Триумф». С 11 по 20 июня здесь будут проходить трансляции и обсуждения событий основной программы, перформансы и творческие встречи.

Полная программа опубликована на официальном сайте Дягилевского фестиваля diaghilevfest.ru.

Продажи билетов на все события фестиваля начинаются 24 мая в 14:00 по пермскому времени на Яндекс Афише, которая выступает официальным билетным партнером Дягилевского фестиваля в 2022 году.

Организатором Дягилевского фестиваля — 2022 является Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края.

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