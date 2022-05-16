«Триумф» отпразднует свое шестилетие сразу двумя масштабными концертами

Частная филармония «Триумф» отпразднует свое шестилетие двумя масштабными концертами. 19 мая покажут электроакустический мультимедиа проект «Стон Земли» от Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) и Центра электроакустической музыки Московской консерватории (ceammc). В проекте традиционные инструменты будут взаимодействовать с различными медиа – электроникой, видео и светом, а сами исполнители выступят, в непривычной роли, играя на различных объектах и специально созданных инструментах. Будет исполнена музыка современных композиторов А. Хубеева, Н. Попова, А. Поспеловой, Л. Чеккарелли и т.д.

На следующий день, 20 мая, будет настоящий клубный концерт группы «Хадн дадн» с мощным звуком, концертным светом и танцполом! Музыка «Хадн дадн» это микс синти-поп с фольклорными мотивами, взлетевшие во всех чартах в период карантина с песней «Мы сегодня дома». На концерте группа исполнит хиты с «Тайного альбома» и «Ностальгии», а также порадует новыми песнями.

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