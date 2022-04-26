Большой зал Пермской филармонии закрылся на реконструкцию

В Перми закрылся на реконструкцию большой зал филармонии. Работы продлятся больше года — открытие зала состоится в 2023 году. На время реконструкции филармония перенесет концерты и масштабные проекты в ДК Солдатова.

Как сообщает администрация филармонии, в ходе реконструкции будет увеличен объем полезных помещений и конфигурация сцены — она станет в полтора раза больше предыдущей. Все это обеспечит оптимальные условия выступления оркестров и хоров в больших составах. Будет обновлен зрительный зал на 850 мест с улучшенными видимостью и прослушиванием.