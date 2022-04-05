Экзорцисты, хтонические демоны и рок-музыка в новом клипе группы The Hard Lux

Пожалуй, самая эпатажная музыкальная группа пермской сцены The Hard Lux выпустила клип на песню «Домашний рок-н-рольщик», посмотреть который можно на официальном YouTube-канале коллектива.
Скриншот клипа на песню «Домашний рок-н-рольщик», размещенного на официальном YouTube-канале группы The Hard Lux
Сюжет повествует об Александре — менеджере по продажам в «Стеклодоме». Когда-то в прошлом Саша был барабанщиком, горел сценой, воплощал рок-н-ролл. Но с годами его поглотила рутина, ударка пылится в углу, вечерний досуг — это центральное телевидение... и даже пиво безалкогольное. На помощь Александру приходят Экзорцисты, специализирующиеся на хтонических демонах. Изгнать этих тварей можно только воззвав главного героя к тому, от чего у него когда-то горели глаза! А именно — к творчеству! С помощью классических обрядов и атрибутов рок-музыки.
Фото со съемок клипа
Послушать и потанцевать под эту и другие андеграундные песни The Hard Lux можно уже в эту пятницу — 8 апреля группа выступит в баре «13.69».
18+
Комментарии (0)