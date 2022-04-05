Экзорцисты, хтонические демоны и рок-музыка в новом клипе группы The Hard Lux

Сюжет повествует об Александре — менеджере по продажам в «Стеклодоме». Когда-то в прошлом Саша был барабанщиком, горел сценой, воплощал рок-н-ролл. Но с годами его поглотила рутина, ударка пылится в углу, вечерний досуг — это центральное телевидение... и даже пиво безалкогольное. На помощь Александру приходят Экзорцисты, специализирующиеся на хтонических демонах. Изгнать этих тварей можно только воззвав главного героя к тому, от чего у него когда-то горели глаза! А именно — к творчеству! С помощью классических обрядов и атрибутов рок-музыки.