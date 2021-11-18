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Частная филармония «Триумф» запускает новый проект ABENDMUSIK: вечерние концерты в Католической церкви

Частная филармония «Триумф» запускает ABENDMUSIK — цикл концертов духовной и светской музыки в атмосфере вечерней католической церкви XIX века с уникальной храмовой акустикой. Проект откроется 22 ноября в Приходе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии Римско-католической Церкви на Пушкина, 28, в программе концерта произведения Букстехуде, Баха, Шютца и Телеманна.

Концерт пройдет в темноте, чтобы зрители смогли получить чувственный опыт восприятия музыки. Исполнители артисты Пермского театра оперы и балета: Наталья Кириллова (сопрано), Кристина Басюл (орган), Антон Когун (скрипка), Евгений Синицын (виола да гамба) и Анна Когун (виолончель).

Сергей Аристов, арт-директор Частной филармонии «Триумф»:

— Триумф продолжает расширять горизонты и в этот раз новый проект рождается не в стенах филармонии, а в потрясающем месте – Католической церкви, только здесь может наиболее гармонично звучать барочная программа. Также в Перми очень мало мест, где можно услышать настоящий орган, поэтому этот проект продолжится органными концертами, мы уже ведем переговоры с лучшими органистами России и Прибалтики.

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