Частная филармония «Триумф» запускает новый проект ABENDMUSIK: вечерние концерты в Католической церкви

Концерт пройдет в темноте, чтобы зрители смогли получить чувственный опыт восприятия музыки. Исполнители артисты Пермского театра оперы и балета: Наталья Кириллова (сопрано), Кристина Басюл (орган), Антон Когун (скрипка), Евгений Синицын (виола да гамба) и Анна Когун (виолончель).

Сергей Аристов, арт-директор Частной филармонии «Триумф»:

— Триумф продолжает расширять горизонты и в этот раз новый проект рождается не в стенах филармонии, а в потрясающем месте – Католической церкви, только здесь может наиболее гармонично звучать барочная программа. Также в Перми очень мало мест, где можно услышать настоящий орган, поэтому этот проект продолжится органными концертами, мы уже ведем переговоры с лучшими органистами России и Прибалтики.

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