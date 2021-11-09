В Перми впервые состоится фестиваль диджеев

Среди участников фестиваля: DJ Nikkhar, DJ Fred, DJ ДЖ, DJ Klassen, DJ Чернуха, DJ Кейси, DJ Sasha Deluxe, DJ White. Гостями фестиваля станут DJ Matvey Emerson, DJ MBNN.

Танцпол в этот вечер займут самостоятельные исполнители и участники танцевальных коллективов – шоу-балет «Exotic», школа танца «Danger Electro», танцевальная студия «Freak dance studio», федерация брейкинга Пермского края, барабанное шоу «Ракета».

Само пространство большого театрального зала благодаря сценическому комплексу, освещению и визуальным эффектам превратится в единую мультимедийную интерактивную зону, объединив поклонников танцевальной музыки. Здесь же на один день начнет работу музей диджеинга с уникальными экспонатами, рассказывающими об истории диджеинга в России, также будут организованы фотозоны и интерактивные тематические локации.

Вход на фестиваль осуществлялся только по QR-кодам.

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