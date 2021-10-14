Вадик Королёв, Вадим Самойлов, группа one-the-go и другие музыканты поддержат пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ

Концерт начнется в 20:00 по местному времени. Трансляцию будут вести в группе ПГНИУ в ВКонтакте и на ютуб-канале.

В концерте примут участие российские музыканты и коллективы: Олег Нестеров (группа «Мегаполис»), Саша Гагарин (группа «Сансара»), Вадик Королёв (группа OQJAV), Вадим Самойлов (группа «Агата Кристи») и группа one-the-go.

Во время онлайн-марафона будет организован публичный сбор средств для дальнейшей поддержки пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ. Все поступившие пожертвования будут направлены именно на это.