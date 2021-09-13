Теодору Курентзису передано здание на заводе Шпагина под резиденцию

В Перми здание «Литера А» на территории завода им. Шпагина может быть передано под резиденцию Теодора Курентзиса и музыкального коллектива musicAeterna. В здании планируют разместить штаб Дягилевского фестиваля, также там будут проходить его основные концерты. Как сообщает «Новый Компаньон», сейчас ведется обследование здания «Литера А». Для того, чтобы проводить на этой площадке концерты «Дягилевского фестиваля» необходимо улучшить акустику зала.