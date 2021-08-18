Новый сезон частной филармонии «Триумф» откроет инди-поп группа OQJAV

В этом году сезон в частной филармонии «Триумф» начнется раньше, чем обычно, 28 августа, и откроет его московская инди-поп группа OQJAV. Об этом сообщает пресс-служба филармонии.

Впервые в Перми даст концерт музыкант Варвара Мягкова, свои новые программы представят зрителям пианисты Михаил Мордвинов и Полина Осетинская и Настасья Хрущева. В новом сезоне Частная филармония «Триумф» продолжит развивать направление современной хореографии. Моноспектакль «Офелия в бинтах» покажет хореограф Лилия Бурдинская, знакомая пермскому зрителю по участию в Дягилевских фестивалях, свои новые спектакли привезет екатеринбургский «Танцтеатр», хореограф Ольга Цветкова создаст перформанс вместе с музыкантом из musicAeterna.

Арт-директор частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов:

— Mы решили, что в новом сезоне просто необходимо добавить драйвовую перчинку филармонии в виде хороших инди/рок команд, по этому начать сезон с концертна сейчас ведутся переговоры с такими командами как «Хадн-Дадн», «Добра Ночь», «Комсомольск», «Краснознамённая дивизия имени моей бабушки», SHORTPARIS.

Музыкальное трио OQJAV (произносится «Окуджав») объединило поэта Вадика Королева, басиста и электронщика Дмитрия Шугайкина и академического пианиста Ярослава Тимофеева. Экспериментальным путем участники группы разбирают на элементы винтажный синти-поп, советские эстрадные песни, городские романсы, электронную танцевальную и классическую музыки, и дальше, словно из деталек разных конструкторов, возводят свой эклектичный и притягательный мирок.

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