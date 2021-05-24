В Частной филармонии «Триумф» пройдет концерт-исследование «urБортнянский»

В Частной филармонии «Триумф» 30 мая пройдет концерт-исследование «urБортнянский». Хор Parma Voices под управлением художественного руководителя коллектива Евгения Воробьева исполнит духовные произведения Дмитрия Бортнянского, одного из знаковых авторов русской музыкальной культуры. Сочинения для хора прозвучат в двух редакциях, созданных композитором в разные периоды творчества с разницей почти в 30 лет.

Название события «urБортнянский» отражает его концепцию и отсылает к понятию «уртекст». Проблема музыкального текста сочинений Бортнянского — один из центральных вопросов, которому будет посвящена презентация. Две другие темы связаны с исторически информированным исполнением — это музыкальная стилистика и произносительная норма церковнославянского языка времени Бортнянского.

Главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Евгений Воробьев расскажет о том, какие задачи возникают при поиске оригинального звучания концертов Бортнянского и на какие исторические источники можно опираться.

На концерте зрители услышат обе редакции в непосредственном соседстве и смогут оценить их особенности. При его подготовке использовались ранние издания концертов Бортнянского и рукописи.

Посмотреть концерт хора Parma Voices можно будет онлайн в соцсетях театра и на сайте permopera.ru. Начало концертной части в 20:00. Презентация исследования о духовных концертах Дмитрия Бортнянского начнется в 19:00, она не предполагает онлайн-трансляции.