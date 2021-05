Теодор Курентзис проведет мастер-классе по оперному дирижированию

Образовательная программа Дягилевского фестиваля — 2021 открывает дополнительный прием заявок от студентов-вокалистов до 26 мая. В этом году акцент сделан на взаимодействии между разными специальностями. Вокалисты и дирижеры впервые совместно примут участие в мастер-классе Теодора Курентзиса по оперному дирижированию, танцовщики и хореографы будут работать в тандеме с вокальным ансамблем CONTENT, студенты всех направлений выступят на MozarTED — в последний день фестиваля они поделятся своими взглядами на творчество великого Моцарта.

Первая в истории программы Танцевальная лаборатория No man is an island под руководством Нанин Линнинг и танц-драматурга Кати Ганюшиной пройдет с 10 по 15 июня. За это время хореографы и танцовщики создадут и представят эскизы на музыку молодых композиторов Полины Коробковой, Дарьи Звездиной и Сергея Леонова.

Мастер-классы и встречи с юными коллегами проведут Леонид Десятников, Антон Батагов, Сергей Невский, Алексей Ретинский. В проекте выпускника прошлого года дирижера, Фритьофа Дальгаарда «Сказки Андерсена» в исполнении петербургского МолОТ-ансамбля прозвучит музыка шести датских и русских молодых композиторов.

Участниками Образовательной программы могут стать студенты творческих вузов России. Для начинающих пианистов, вокалистов, симфонических и хоровых дирижеров, хореографов, танцовщиков, музыковедов, продюсеров и композиторов будут организованы мастер-классы и лекции музыкантов и музыковедов Алексея Парина, Ирины Сусидко, Павла Луцкера, Владимира Мартынова, Теодора Курентзиса, Антониоса Кутруписа, Нанин Линнинг, Софии Бургос.

При традиционной поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс» Сейфеддина Рустамова продолжит свою работу программа Women in Art, предоставляющая дополнительные места для девушек, выбравших для себя профессии в сфере искусства.

Узнать подробности программы этого года и до 26 мая подать заявку можно на сайте фестиваля.

Дягилевский фестиваль — 2021 проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми, а также при благотворительной поддержке ПАО Сбербанк. Официальный партнер — организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.