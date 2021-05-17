Частная филармония «Триумф» отпразднует свое пятилетие концертом пианиста Антона Батагова

Частная филармония «Триумф» отпразднует свое пятилетие 19 мая большим концертом прославленного пианиста Антона Батагова, это будет не просто концерт, а пермская концертная премьера только что вышедшего альбома «SCHUBERT». Этот альбом совсем недавно был представлен публике Петербурга, а теперь его услышит пермский зритель.

Антон Батагов об альбоме «SHUBERT»:

— Как и в других моих работах, я отношусь к музыке, которую принято называть «классикой», как к музыке современной. При этом все ноты, написанные автором, разумеется, остаются на своих местах. Так или иначе, мы привносим современное мировоззрение и современный опыт в исполнение классики. Мы это делаем даже тогда, когда притворяемся «старинными музыкантами», играющими в париках на инструментах тех времён. Этот альбом – попытка услышать Шуберта из нашего безумного XXI века, предпринятая композитором-минималистом.

Сергей Аристов, арт-директор частной филармонии «Триумф»:

— Совсем недавно, стены Триумфа приняли первых музыкантов, а ведь прошло уже пять лет и сейчас представить Пермь без Триумфа совершенно невозможно, кажется, что Триумф был всегда.