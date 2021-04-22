Завтра на заводе Шпагина стартует фестиваль музыки «Пермская волна»

В пространстве завода Шпагина 23 и 24 апреля пройдет музыкальный фестиваль «Пермская волна». На сцену выйдут 26 пермских музыкальных проектов формата инди и эксперимент. Сцена инди расположится в арт-пространстве, сцена эксперимент – в малом театральном зале. В программе фестиваля: GNOOMES, KAPUSHA, «Туман», «Марсу Нужны Любовники», Anton Ripatti Babakamusic, музыка Народов Нагорья и другие пермские музыканты.

Билеты на фестиваль «Пермская волна» можно найти в Городских Зрелищных кассах и на kassy.ru.

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