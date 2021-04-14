Дарья Телятникова, входящая в топ-10 лучших молодых оперных исполнителей России, даст первый сольный концерт в Перми

Дарья Телятникова, меццо-сопрано из Петербурга, 22 апреля даст первый сольный концерт в частной филармонии «Триумф».

Дарья вошла в 10-ку лучших оперных исполнителей России по версии журнала OK-magazine, вместе с такими звездами оперной сцены как Аида Гарифуллина и Дмитрий Синьковский и стала победителем первого Интернет-конкурса оперных исполнителей (RuOperA).

Дарья Телятникова является приглашенной солисткой Большого театра, была артисткой Международной оперной студии в Цюрихе, сотрудничает с такими дирижерами и оркестрами как Владимир Юровский, Теодор Курентзис и Юрий Башмет.

В пермский период Теодора Курентзиса, Дарья Телятникова активно сотрудничала с Пермским театром оперы и балета, пела Церлину в «Дон Жуане» в постановке Валентины Карраско (Аргентина), Секст в концертном исполнении «Милосердие Тита», Полина в «Пиковой даме».

Сергей Аристов , арт-директор частной филармонии «Триумф»:

— Мы очень рады, что Дарья Телятникова и Ребекка Магомедова приняли наше приглашение выступить с концертом в Триумфе, принимать у себя зале настоящих мировых звезд оперной сцены, это большая удача как для нас, так и для зрителей. Мы очень надеемся, что в следующем сезоне наше сотрудничество с Дарьей продолжиться, мы уже обсуждаем новые концертные проекты и скоро порадуем наших зрителей.

На концерте Дарья исполнит два вокальных цикла Шумана и Дворжака, под аккомпанемент концертмейстера Мариинского театра Ребекки Магомедовой.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.