В Пермском театре оперы и балета представят проект Parma Voices — новый хор под управлением Евгения Воробьева

В Пермском театре оперы и балета 19 февраля представят проект Parma Voices — новый хор под управлением Евгения Воробьева. На концерте будут исполнены произведения композиторов разных эпох и стран, от Феликса Мендельсона-Бартольди до Николая Сидельникова. Эта программа отразит некоторые грани репертуара, с которым планирует работать новый коллектив, и направленность его интересов в хоровой музыке.

Новый коллектив будет исполнять академическую музыку разного времени и разных стилистических направлений, но планирует выходить за рамки этого культурного явления, обращаясь к авангардным сочинениям современных композиторов и перформативным практикам.

В числе направлений, которые в первую очередь интересны коллективу — хоровая музыка XX века. Особое место в репертуаре Parma Voices будет занимать духовная музыка, в том числе произведения, которые исполняются незаслуженно редко и находятся за пределами хрестоматийного хорового репертуара. Коллектив будет обращаться к музыке ранних эпох, ставя перед собой задачи исторически информированного исполнения.

Евгений Воробьев, главный хормейстер Пермского театра оперы и балета, художественный руководитель хора Parma Voices:

— Музыкальная культура огромна и глубока. Нам прежде всего интересно работать с музыкой, которая существует за пределами небольшого корпуса часто исполняемых хоровых сочинений, канонизированных массовой культурой. Мы хотели бы представить музыку как пространство, которое не обременено трафаретными интерпретациями и не загнано в рамки жестких музыковедческих концепций. Для нас важно исполнять музыку без штампов, вне стереотипных трактовок. Мы стремимся дать слушателю возможность получить личный опыт ее восприятия, без посредника в виде масскультуры, — так, как будто он никогда с ней не сталкивался.

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