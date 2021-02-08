Композитор и пианист Антон Батагов исполнит «Невидимые земли» в Перми

Первый сольный концерт Антона Батагова, после студийного «затворничества» длиною в год, состоится 27 февраля, в частной филармония «Триумф», и не просто сольный концерт, а концертная премьера нового альбома «Невидимые земли». Альбом вышел в свет в сентябре, к настоящему моменту его послушали уже более 400 тысяч раз.

Антон Батагов:

— Я записал альбом «Невидимые земли» на совершенно космическом рояле Bosendorfer 280VC. В записи, кажется, удалось передать все ощущения (прямо-таки физические) от путешествия на этом летательном аппарате. Альбом вышел в сентябре 2020 года на лейбле Fancymusic. А для концертной премьеры я выбрал город Пермь. Так уж сложилось в последние годы, что именно в Перми я играл премьеры моих больших фортепианных сочинений, и выступать перед пермскими слушателями – для меня всегда особая радость.

Альбом «Невидимые земли» – это шесть пьес для фортепиано соло. Четыре из них были написаны еще в середине 90-х, еще две – гораздо позже. В тех или иных конфигурациях Антон Батагов играл эти вещи в разных географических точках, заново посмотрел в ноты, кое-что усовершенствовал – и шесть пьес сами собой объединились в сюиту.

Сергей Аристов, арт-директор частной филармонии «Триумф»:

— Для нас очень радостно и почетно, что Антон Батагов выбрал именно Триумф для концертной премьеры своего нового альбома то что, благодаря таким громким премьерам, Пермь продолжает оставаться важным местом на музыкальной карте мира! На этот концерт мы ждем не только пермяков, но гостей из других городов, ведь это первый концерт Антона после целого года только студийной работы, а дат на другие концерты еще нет.

Перед началом этой программы будут исполнены два сочинения английских анонимных авторов XVI века.

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