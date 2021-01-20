Частная филармония Триумф запускает серию интервью со звездами академического мира на своем канале Тriumph TV. Съемки пилотных выпусков прошли в Перми, следующие запланированы в Петербурге и Москве. Ведущей Тriumph TV стала Анна Виленская – музыковед, руководитель Открытого Музыкального Лектория в Санкт-Петербурге, популяризатор классической музыки.

Анастасия Антоненкова, куратор «Тriumph TV»:

— Удивительно, что в 2021 году еще живы представления о том, что академическая музыка и все, что с ней связано — сложно, элитарно и не для всех. Новым проектом мы хотим показать, что наши герои – исполнители, композиторы – веселые, живые, люди с отличным чувством юмора, и разговоры с ними могут быть не только о жизни, смерти и значении Баха в развитии мировой истории, но также о простом, близком и понятном, о том, можно с удовольствием слушать, пока готовишь обед или едешь в такси.

Сергей Аристов, арт-директор частной филармонии «Триумф»:

— Мы давно планировали сделать свой проект интервью с музыкантами и наконец пазл сложился, подобралась отличная съемочная команда, достигнуты договорённости с именитыми музыкантами из разных городов, отсняты пилотные выпуски, есть все предпосылки что проект будет развиваться и расти.

Героем первого выпуска стал известный пермский и московский виолончелист Игорь Бобович. Он рассказал о музицировании онлайн, о музыке, которая создает атмосферу праздника, об открытии Частной филармонии «Триумф 2», удивил всю съемочную команду выбором в музыкальной игре на выбывание, а также исполнил аллеманду из Третьей виолончельной cюиты Баха (спойлер: та самая рождественская мелодия).

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