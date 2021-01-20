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Частная филармония Триумф запускает серию интервью со звездами академического мира на своем канале Тriumph TV

Частная филармония Триумф запускает серию интервью со звездами академического мира на своем канале Тriumph TV. Съемки пилотных выпусков прошли в Перми, следующие запланированы в Петербурге и Москве. Ведущей Тriumph TV стала Анна Виленская – музыковед, руководитель Открытого Музыкального Лектория в Санкт-Петербурге, популяризатор классической музыки.

Анастасия Антоненкова, куратор «Тriumph TV»:

— Удивительно, что в 2021 году еще живы представления о том, что академическая музыка и все, что с ней связано — сложно, элитарно и не для всех. Новым проектом мы хотим показать, что наши герои – исполнители, композиторы – веселые, живые, люди с отличным чувством юмора, и разговоры с ними могут быть не только о жизни, смерти и значении Баха в развитии мировой истории, но также о простом, близком и понятном, о том, можно с удовольствием слушать, пока готовишь обед или едешь в такси.

Сергей Аристов, арт-директор частной филармонии «Триумф»:

— Мы давно планировали сделать свой проект интервью с музыкантами и наконец пазл сложился, подобралась отличная съемочная команда, достигнуты договорённости с именитыми музыкантами из разных городов, отсняты пилотные выпуски, есть все предпосылки что проект будет развиваться и расти.

Героем первого выпуска стал известный пермский и московский виолончелист Игорь Бобович. Он рассказал о музицировании онлайн, о музыке, которая создает атмосферу праздника, об открытии Частной филармонии «Триумф 2», удивил всю съемочную команду выбором в музыкальной игре на выбывание, а также исполнил аллеманду из Третьей виолончельной cюиты Баха (спойлер: та самая рождественская мелодия).

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