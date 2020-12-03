Теодор Курентзис и musicAeterna представляют новый совместный проект с Sony Classical — Fragments

В проекте Fragments musicAeterna и Теодор Курентзис представляют серию знаковых оперных сцен, записанных в домашней резиденции musicAeterna — Доме Радио в Санкт-Петербурге — во время локдауна.

Каждая сцена получит свое визуальное воплощение. Различные режиссеры создадут видеофильмы, отражающие музыкальную концепцию произведения. Над первой записью цикла musicAeterna работала совместно с командой видеохудожников из Санкт Петербурга NOIR films.

Первой записью цикла стали фрагменты «Травиаты» Джузеппе Верди. MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса записали прелюдию к третьему акту и знаменитую арию Виолетты «Addio del passato bei sogni ridenti». Арию исполнила Надежда Павлова, российская сопрано. Партии Аннины и Доктора исполнили солисты хора musicAeterna Юлия Сайфульмулюкова и Виктор Шаповалов.

Следующие записи будут представлены в течение 2021 года. В рамках эксклюзивного сотрудничества с Sony Classical Теодор Курентзис и musicAeterna уже записали все оперы Моцарта — Да Понте, Шестую симфонию Чайковского, его же Концерт для скрипки с оркестром (с Патрицией Копачинской), Шестую симфонию Малера и «Весну священную» Стравинского, а также «Королеву индейцев» Пёрселла, поставленную совместно с Питером Селларсом и Королевским театром Мадрида.

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