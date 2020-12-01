В эти выходные в филармонии «Триумф» пройдет концерт «Присутствие» пианистки Марины Худых

В частной филармонии «Триумф» 5 декабря в 22:00 пройдет концерт-эксперимент «Присутствие» пианистки из Петербурга Марины Худых.

Концерт «Присутствие» – это опыт погружения в себя и одновременно присутствие музыканта и зрителей в настоящем, где каждая сыгранная нота, равна тишине между нот, когда время останавливается и все вокруг наполняется присутствием жизни.

Сергей Аристов, арт-директор частной филармонии «Триумф»:

– Для нас это настоящий концерт-эксперимент, в этом концерте проекта Night Concert мы добавили к традиционным местам, несколько экспериментальных мест для получения нового зрительского опыта восприятия музыки: места у зеркал – восприятие всего концерта через отражение в зеркал, почти как зазеркалье у Льюиса Кэрролла, места напротив друг друга, когда зрители сидят друг напротив друга и смотрит друг другу в глаза, на протяжении всего концерта, как на перформансе Марины Абрамович.

На концерте прозвучат произведения Арво Пярта, Валентина Сильвестрова, Джона Адамса, Джона Корильяно и Георга Пелециса.

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