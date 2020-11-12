Теодор Курентзис представит в Перми спецпроект «Дягилев +»

Откроется «Дягилев +» российской премьерой нового сочинения композитора Алексея Ретинского, который стал первым резидентом Дома Радио в Петербурге, где сейчас базируется musicAeterna. Krauseminze — это пятнадцатиминутное сочинение для голоса и симфонического оркестра, вдохновленное поэтическим миром Пауля Целана. Для музыки этого сочинения, напоминающего структуру сновидения, свойственна многослойность временных и семантических пластов, которые, мимикрируя, с легкостью проникают один в другой.

Во второй части концерта оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Четвертую симфонию Иоганнеса Брамса. Масштабная, глубокая и вдохновенная — созданная на исходе XIX века последняя симфония Брамса щедро делится со слушателем мелодическими и гармоническими богатствами, накопленными австро-немецкой традицией за несколько веков.

Музыканты представят программу на сцене Пермского театра оперы и балета 18 ноября дважды: в 18:00 и 21:00. Следующие два дня будут посвящены камерной музыке.

В программе концерта 19 ноября изысканная любовная баллада De Fortune me doi pleindre et loer средневекового французского поэта и композитора Гийома де Машо, пьеса итальянского композитора-мистика Джачинто Шельси Anahit и фрагменты Song Book Бернарда Ланга — атональная мозаика с вкраплениями рока и джаза.

Во второй вечер, 20 ноября, музыканты musicAeterna вновь обратятся к музыке Гийома де Машо и исполнят его Credo in unum Deum — фрагмент мессы, ранний артефакт авторской духовной музыки. Также в программе пятиминутная композиция Арво Пярта Psalom, написанная в авторской технике тинтинабули, и сочинение Хельмута Лахенмана „…zwei Gefühle…”.

Камерные концерты пройдут в пространстве пятого цеха Завода Шпагина. Все мероприятия будут проходить со строгим соблюдением мер безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использование средств для дезинфекции рук обязательно как для участников, так и для зрителей и гостей событий.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.