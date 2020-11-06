В выходные в Перми пройдет онлайн-фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка»

В Пермском крае продолжается XV Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз-лихорадка» – в грядущие выходные, 7 и 8 ноября, зрителей ждет двухдневный джазовый марафон, хэдлайнерами которого станут большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова (Москва), квартет Олега и Натальи Бутман (Москва) и Chertkov jazz band (Москва). Увидеть выступления можно будет в прямом эфире.

7 ноября в 19.00 «Джаз-лихорадка» начнется с выступления квартета Олега и Натальи Бутман (Москва). Зрителей ждет незаурядная, очень гармоничная и эмоциональная джазовая пара. И партнеры-музыканты на сцене, и слушатели ощутят электрический ток и искры страсти. В этот же вечер в 20.00 на сцену выйдут Chertkov jazz band (Москва). В составе биг-бэнда музыканты исполнят зажигательную программу «Magic swing», которая с первых же нот закружит всех в вихре свинга и буги-вуги.

8 ноября в 21.00 выступит большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова (Москва). Золотая джазовая лихорадка, время свинга и километровых очередей в танцевальные залы – такую атмосферу воскрешают на своих концертах артисты оркестра. Воссоздавая подлинное звучание музыки того времени, используя оригинальные партитуры и старые инструменты, оркестр представит слушателям уникальные в своем роде программы, посвященные «выдающимся гигантам» джаза совершенно разных эпох и направлений.

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