На этой неделе в «Триумфе» состоится первый камерный концерт проекта TRIUMPHHALL

Частная филармония «Триумф» 18 октября в 21:00 открывает новый камерный концертный проект TRIUMPHHALL. Первый камерный концерт проекта TRIUMPHHALL, открывают солист оркестра и концертмейстер группы скрипок в MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса Вадим Тейфиков (скрипка) и солист оркестра Пермского театра оперы и балета Алексей Сучков (фортепиано). В программе прозвучат вторые части произведений: Бетховена, Штрауса, Пуленка, Глазунова, Шимановского и другие.

На каждый концерт будет открыта продажа не более 40 билетов.

Аристов Сергей, арт-директор частной филармонии «Триумф»:

— В сложившейся ситуации невозможны полные залы, сейчас время для камерных и очень камерных концертов. У таких концертов своя особенная атмосфера, которую не почувствовать в большом концертном зале.

Отметим, TRIUMPHHALL – это камерные концерты в фойе частной филармонии «Триумф» с атмосферой музыкальных салонов XIX века и традиционных Liderabend.

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