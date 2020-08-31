На Заводе Шпагина пройдет второй фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest

На Заводе Шпагина 12 сентября в формате open air состоится второй фестиваль электронной музыки и визуального искусства Efest. Гостей ждет несколько часов качественной электронной музыки, а также программа visual art от турецко-русский медиахудожника Тургая Кылыча и VJ nerpa.

В этом году команда Efest сосредоточилась на отечественной электронной сцене: лайнап фестиваля представит качественную российскую музыку. Пермскую программу представят Ритмика (Пермь-Москва) и Starcomus (Пермь). Гостями вечера станут DJ Alexander Nuzhdin (Москва), DJ Samir Kuliev (Москва), DJ POLA (Москва), Fonarev & Alexey Sonar (Москва). Танцевальную поддержку фестивалю обеспечат – «Русский Hollywood» (Москва) и «Те самые» (Ярославль).

Отдельное направление фестиваля – визуальная программа, которую представят независимый медиа-художник, кинематографист и режиссер, финалист Московского Международного фестиваля «Круг Света» Тургай Кылыч, а также VJ nerpa. Программу visual art можно будет увидеть благодаря 500 светодиодным экранам, общая площадь которых составит 125 квадратных метров, а общая мощность - 100 квт. Гостей ждет LED флэшмоб, лазерное шоу и шоу светящихся дронов – световые шоу станут частью основной программы фестиваля.

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