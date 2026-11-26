Сюжет строится на монологе Лилии Васильевны Дерябиной. В 1941 году маленькая Лилия столкнулась с ужасами войны: бомбежками, концлагерем, голодом, пытками в гестапо и борьбой за жизнь новорожденного брата и матери, находившейся на грани безумия. В 2026 году женщина скончалась.

В фильме много крупных планов героини, ее мимика, жесты и интонации, а также отреставрированные фотографии из семейного архива Лилии Васильевны. Ее история — ода стойкости и человеческому достоинству. Лилия Дерябина не просто выжила, пройдя все испытания, но и получила два высших образования, смогла построить карьеру и через суд добиться собственного жилья.

Автором сценария для фильма «Ледяная Лилия» выступила Анна Отмахова: она познакомилась с героиней фильма в 2015 году и осталась под сильным впечатлением от ее истории. «Но эта боль не смогла победить человека. В ее светлые, лучащиеся глаза можно было смотреть бесконечно. В них не было ни жалости к себе, ни ненависти – только прожитая жизнь и человеческое достоинство. И пока звучит голос Лилии Дерябиной, пока мы помним ее историю, у той маленькой девочки, которой удалось выжить вопреки всему, не будет последнего забвения», — подчеркнула сценарист.

Проект фильма получил грант в рамках ежегодного Конкурса короткометражных фильмов Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) в 2026 году.

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