Всего в питчинге участвовали семь работ. Четыре из них продолжат работу в Лаборатории:

«Утрата» (Людмила Шубина): чтобы выручить деньги, пожилой мужчина решает продать земельный участок;

«Ерши» (Анастасия Байкова): младшая сестра сбегает с отцом на рыбалку, а старшая бросается в погоню;

«Я больше так не буду» (Юлия Муратова): мальчик верит, что, если выбросить игрушки, его отец вернется.

«Флаттер» (Кристина Старкова): сын собирается продавать дом, потому что ему очень нужны деньги, но отец против.

В рамках Лаборатории для авторов организовали экспресс-курс, который включал лекции и индивидуальные консультации приглашенных экспертов. Итогом станут четыре короткометражных фильма, премьера которых пройдет на фестивале «5.6» в декабре 2026 года.

Информационный обзор редакции. 16+