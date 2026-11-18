Четыре игровых короткометражных фильма готовятся к съемкам. Проекты отобрали в рамках Лаборатории короткого метра от Пермского Союза кинематографистов и Пермской киношколы.
Всего в питчинге участвовали семь работ. Четыре из них продолжат работу в Лаборатории:
- «Утрата» (Людмила Шубина): чтобы выручить деньги, пожилой мужчина решает продать земельный участок;
- «Ерши» (Анастасия Байкова): младшая сестра сбегает с отцом на рыбалку, а старшая бросается в погоню;
- «Я больше так не буду» (Юлия Муратова): мальчик верит, что, если выбросить игрушки, его отец вернется.
- «Флаттер» (Кристина Старкова): сын собирается продавать дом, потому что ему очень нужны деньги, но отец против.
В рамках Лаборатории для авторов организовали экспресс-курс, который включал лекции и индивидуальные консультации приглашенных экспертов. Итогом станут четыре короткометражных фильма, премьера которых пройдет на фестивале «5.6» в декабре 2026 года.
Информационный обзор редакции. 16+
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