Телеканал ТНТ объявил о возвращении сериала «Реальные пацаны»

Подробностей о том, когда и где будут снимать сериал «Реальные пацаны», пока нет. Также неизвестно, вернутся ли к своим ролям Николай Наумов, Владимир Селиванов, Антон Богданов, Марина Федункив, Зоя Бербер и другие.

В ТНТ отметили, что «Реальные пацаны» возвращаются после четырехлетнего перерыва. Первый сезон комедийной истории о гопнике Коляне и его друзьях Антохе и Воване вышел в 2010 году. Необычная подача сериала в духе реалити-шоу быстро набрала популярность. По данным исследовательской компании TNS Россия, «Реальные пацаны» заняли второе место в топ-20 программ для молодежи в возрасте от 18 до 30 лет.

Новая волна популярности к сериалу «Реальные пацаны» случилась буквально в 2026 году, когда в социальных сетях начали появляться короткие видео с популярными фразами героев и озвучкой в стилистике уральского говора.

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