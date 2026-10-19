Весной в Пермском крае собираются снимать психологический детектив с Даниилом Воробьевым

По сюжету, молодой следовательнице нужно будет выяснить, что произошло в далеком северном поселке на берегу реки: несчастный случай или жестокое убийство. Кто исполнит главную роль, неизвестно, но в касте заявлен Даниил Воробьев.

Фильм будет называться «Тихое, тихое место»: он должен сочетать атмосферу северного местечка с детективной интригой. Его режиссером выступит Юлия Максимова, в творческую команду вошли продюсер Юлия Егорова и художественный руководитель Марк Горобец.

Съемки планируют начать весной 2027 года. Кроме поддержки от Министерства культуры, проект намерен получить рибейт.

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