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Кино и сериалы

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Названы фильмы-победители первого фестиваля индустриального кино «Прометей»

В Перми завершился первый Международный фестиваль индустриального кино «Прометей» — 2026. Он объединил показы фильмов об индустрии, людях труда, предприятиях и профессиях, а также встречи с режиссерами, продюсерами и съемочными группами.

Режиссер фильма «Тяжелое машиностроение» Мария Васенина
Пресс-служба фестиваля «Прометей»

Режиссер фильма «Тяжелое машиностроение» Мария Васенина

Режиссер фильма «Толковые» Антонина Ветряк
Пресс-служба фестиваля «Прометей»

Режиссер фильма «Толковые» Антонина Ветряк

Режиссер фильма «Станок и космос: история мастера Балуева» Алексей Романов
Пресс-служба фестиваля «Прометей»

Режиссер фильма «Станок и космос: история мастера Балуева» Алексей Романов

Гран-при фестиваля «Прометей» получила картина «Тяжелое машиностроение» (12+) режиссера Марии Васениной. Это ее дебютная работа, посвященная подъему завода «Уралмашзавода» через историю конструктора Сергея Кандалова. Этот же фильм получил награду в номинации «Лучший герой».

Фильм «Станок и космос: история мастера Балуева» (6+) режиссера Алексея Романова стал победителем в номинации «Лучший сценарий», а также получил специальный приз «За музыкальное сопровождение».

«Прорывом года» назвали работу Антонины Ветряк — «Толковые» (12+), «Лучшим корпоративным фильмом» стала картина Аслана Камбиева «Когалым. Особая порода» (6+). «Завод 626» Дмитрия Завильгельского отметили в номинации «Лучшая героиня», этот же фильм получил звание «Лучшего анимационного».

«Нэфисторию» (12+) режиссеров Дидара Оразова и Александра Силка наградили за лучшее использование искусственного интеллекта, а Игорь Дьяченко, создавший картину  «35 лет не отступать от мечты» (6+) получил приз «За творческую наглость».

Информационный обзор редакции.

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