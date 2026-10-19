Названы фильмы-победители первого фестиваля индустриального кино «Прометей»

Гран-при фестиваля «Прометей» получила картина «Тяжелое машиностроение» (12+) режиссера Марии Васениной. Это ее дебютная работа, посвященная подъему завода «Уралмашзавода» через историю конструктора Сергея Кандалова. Этот же фильм получил награду в номинации «Лучший герой».

Фильм «Станок и космос: история мастера Балуева» (6+) режиссера Алексея Романова стал победителем в номинации «Лучший сценарий», а также получил специальный приз «За музыкальное сопровождение».

«Прорывом года» назвали работу Антонины Ветряк — «Толковые» (12+), «Лучшим корпоративным фильмом» стала картина Аслана Камбиева «Когалым. Особая порода» (6+). «Завод 626» Дмитрия Завильгельского отметили в номинации «Лучшая героиня», этот же фильм получил звание «Лучшего анимационного».

«Нэфисторию» (12+) режиссеров Дидара Оразова и Александра Силка наградили за лучшее использование искусственного интеллекта, а Игорь Дьяченко, создавший картину «35 лет не отступать от мечты» (6+) получил приз «За творческую наглость».

Информационный обзор редакции.