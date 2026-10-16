Под девизом «Гений места»: известна программа фестиваля фильмов об искусстве The Art Film Fest

The Art Film Fest пройдет под девизом «Гений и место»: в программе — игровые и документальные картины о художниках, которые будут дополнены обсуждениями с филологом, музыкантом и куратором выставочных проектов.



В Пермской синематеке 19 октября запланирован показ фильма «И наступает ночь» (18+). В центре картины — испанский скульптор, который отправляется в отдаленную сельскую местность в поисках второго дыхания, но постепенно замыкается в себе. Спикером показа выступит журналист, филолог и управляющий лектория «Сарёнок» Михаил Боталов.

20 октября в рамках фестиваля представят фильм «Луч солнца над Парижем» (18+) о Лучезаре Ошавкова, окончившем художественную гимназию и Национальную художественную академию в Софии, но связавшему свою жизнь со столицей Франции. Независимая музыкантка и мультидисциплинарная художница, директор студии «ЗАПАДВОСТОК» Ася Фиддлер станет спикером.

21 октября фильм «Музей» (18+) представит куратор выставочных проектов и куратор резиденции MaxArt Маша Мирошина. В основе документальной картины Марины Марии Мельник — две переплетенные линии: драматическая летопись музея, пережившего революции, войны и идеологические бури, и удивительная эволюция его экспозиции, где каждый экспонат дышит памятью ушедших эпох.

Информационный обзор редакции.