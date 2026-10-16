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Кино и сериалы

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Под девизом «Гений места»: известна программа фестиваля фильмов об искусстве The Art Film Fest

Пермская Синематека готовится к фестивалю фильмов об искусстве The Art Film Fest. Проект знакомит зрителей со всей России с документальными работами, победителями и участниками Канн, Берлинале, Sundance, Tribeca и других важных киносмотров.

Кадр из фильма «И наступает ночь»
Кадр из фильма «И наступает ночь»

Кадр из фильма «И наступает ночь»

Кадр из фильма «Луч солнца над Парижем»
Кадр из фильма «Луч солнца над Парижем»

Кадр из фильма «Луч солнца над Парижем»

Кадр из фильма «Музей»
Кадр из фильма «Музей»

Кадр из фильма «Музей»

The Art Film Fest пройдет под девизом «Гений и место»: в программе — игровые и документальные картины о художниках, которые будут дополнены обсуждениями с филологом, музыкантом и куратором выставочных проектов.

В Пермской синематеке 19 октября запланирован показ фильма «И наступает ночь» (18+). В центре картины — испанский скульптор, который отправляется в отдаленную сельскую местность в поисках второго дыхания, но постепенно замыкается в себе. Спикером показа выступит журналист, филолог и управляющий лектория «Сарёнок» Михаил Боталов.

20 октября в рамках фестиваля представят фильм «Луч солнца над Парижем» (18+) о Лучезаре Ошавкова, окончившем художественную гимназию и Национальную художественную академию в Софии, но связавшему свою жизнь со столицей Франции. Независимая музыкантка и мультидисциплинарная художница, директор студии «ЗАПАДВОСТОК» Ася Фиддлер станет спикером.

21 октября фильм «Музей» (18+) представит куратор выставочных проектов и куратор резиденции MaxArt Маша Мирошина. В основе документальной картины Марины Марии Мельник — две переплетенные линии: драматическая летопись музея, пережившего революции, войны и идеологические бури, и удивительная эволюция его экспозиции, где каждый экспонат дышит памятью ушедших эпох.

Информационный обзор редакции.

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