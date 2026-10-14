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Кино и сериалы

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Социальную комедию о рептилоиде Сашке планируют снимать в деревне Пермского края

В Пермском крае планируют снимать социальную комедию о рептилоидах. Фильм будет называться «Вышка», режиссером выступит Рушан Бикмурзин. Проект был представлен на питчинге Министерства культуры РФ.

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По сюжету рептилоид Сашка отправится в отдаленную деревню Пермского края — последний оплот свободного человечества. Он должен будет поработить местных жителей с помощью чипирования и 5G-вышек. Как сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика», на главные роли в будущем фильме «Вышка» заявлены Гоша Куценко и Анастасия Талызина.

Авторы проекта говорят, что референсами для «Вышки» стали «Иван Васильевич меняет профессию», «Холоп», «Засланец из космоса». На создание социальной комедии нужен грант в 50 млн рублей.

Информационный обзор редакции. 16+

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