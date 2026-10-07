Проект «Док-резиденция» расширяется: лаборатория для начинающих кинематографистов отправится в Кудымкар

Первой точкой обновленной «Док-резиденции» станет Кудымкар. С Коми-Пермяцким округом будут связаны и проекты участников: их посвятят культуре, людям и современным процессам. Съемки тизеров также планируются непосредственно в округе.

Участники кинолаборатории отправятся в Кудымкар в ноябре. Под руководством профессиональных кинематографистов — режиссеров Ольги Аверкиевой, Ольги Бадиной и Олеси Епишиной — в течение недели они будут искать истории и героев Коми-Пермяцкого округа, снимать материал и разрабатывать собственные проекты документальных фильмов. Итогом резиденции станут четыре проекта документальных фильмов. Их представят на питчинге в финале «Док-резиденции. Кудымкар».

Пермский Союз кинематографистов открыл набор в обновленную кинолабораторию «Док-резиденция. Кудымкар» до 19 октября. В в нее нужны по четыре режиссера, оператора и монтажера, которые в дальнейшем объединятся в четыре съемочных команды.

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