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Кино и сериалы

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Проект «Док-резиденция» расширяется: лаборатория для начинающих кинематографистов отправится в Кудымкар

Пермский Союз кинематографистов собирается открыть кинолабораторию для начинающих кинематографистов в Кудымкаре. Проект «Док-резиденция» в этом сезоне получит новое направление: он станет не только образовательной площадкой, но и даст возможность отправиться в другой город Пермского края.

Пермский Союз кинематографистов

Первой точкой обновленной «Док-резиденции» станет Кудымкар. С Коми-Пермяцким округом будут связаны и проекты участников: их посвятят культуре, людям и современным процессам. Съемки тизеров также планируются непосредственно в округе.

Участники кинолаборатории отправятся в Кудымкар в ноябре. Под руководством профессиональных кинематографистов — режиссеров Ольги Аверкиевой, Ольги Бадиной и Олеси Епишиной — в течение недели они будут искать истории и героев Коми-Пермяцкого округа, снимать материал и разрабатывать собственные проекты документальных фильмов. Итогом резиденции станут четыре проекта документальных фильмов. Их представят на питчинге в финале «Док-резиденции. Кудымкар».

Пермский Союз кинематографистов открыл набор в обновленную кинолабораторию «Док-резиденция. Кудымкар» до 19 октября. В в нее нужны по четыре режиссера, оператора и монтажера, которые в дальнейшем объединятся в четыре съемочных команды. 

Информационный обзор редакции.18+

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