Стремление вернуться в горы, уральские островитяне, «Колхандра»: объявлены победители фестиваля «Флаэртиана» — 2026

Лучшим фильмом национального конкурса «Флаэртианы» стала картина «Островитяне» (12+) Анны Евдокимовой. Она посвящена многодетной семье Петрук, жившей на Урале посреди озера. За максимум жизни в кадре был отмечен фильм «Максимум» (12+) Анны Ганшиной и Юлии Макаровой о 15-летнем баристе и скейтбордисте, лишившимся ноги в детстве. За верность долгу кинодокументалистов наградили картину «Георгий нашего времени» (18+) Валерия Тимощенко.

В студенческом конкурсе лучшим фильмом признана «Сказка Каменной пустыни» (18+) Никиты Куприянова. Специальное упоминание жюри за внутреннюю силу и жизнелюбие получила работа «Ассамское защемление» (12+) Дарьи Козыревой. Также на фестивале «Флаэртиана» — 2026 отметили картины о первом в России здравпункте для бездомных «Иначе никак» (16+) Ирины Пивторацкой и «Посадка прошла успешно» Александры Колесниковой о маленьком Демы, проходящем операцию по удлинению ног.

Картина «Колхандра» (12+) получила новый приз от жюри социальных кинозалов. Работу режиссера Кирилла Верхозина отметило также жюри национального конкурса за способность увидеть необычное в обычном. В центре истории — 12-летняя Аглая, которая собирает в деревне на летних каникулах команду, чтобы снять фильм о придуманной ей волшебной стране.

Информационный обзор редакции.