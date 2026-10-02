Стремление вернуться в горы, уральские островитяне, «Колхандра»: объявлены победители фестиваля «Флаэртиана» — 2026

26-й Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» завершился. На церемонии награждения, которая прошла 1 октября, вручили статуэтки в виде нануков 13 победителям.
Режиссер фильма «Меня зовут Кабутар» Арман Галипур Даштаки
На Гран-при фестиваля «Флаэртиана» претендовали 12 документальных фильмов из 17 стран. Выбор жюри в этом году совпал со зрительскими симпатиями. Статуэтку «Золотой Нанук» получила мировая премьера «Меня зовут Кабутар» (12+) Армана Галипура Даштаки: она рассказывает о 68-летней женщине, прожившую в горах, но вынужденную переехать в город.
Приз за оригинальное художественное решение получил фильм «Исчезающие следы» режиссера Хамед Зольфагари. Он сумел показать живописный путь кочевников через Шираз, город поэтов и виноделия, в поиске украденных овец. Работа «Кабул. Между молитвами» (18+) Абузара Амини, представившая солдат «Талибана», удостоилась награды за открытие новых тем и героев. Эти картины получили Серебряные Нануки. Специальные упоминания международного конкурса получили фильмы «Джелия, память Мандинго» (12+) Бубакара Сангаре и «Тихие смыслы» (16+) Антона Белоусова и Александра Андронова.
Лучшим фильмом национального конкурса «Флаэртианы» стала картина «Островитяне» (12+) Анны Евдокимовой. Она посвящена многодетной семье Петрук, жившей на Урале посреди озера. За максимум жизни в кадре был отмечен фильм «Максимум» (12+) Анны Ганшиной и Юлии Макаровой о 15-летнем баристе и скейтбордисте, лишившимся ноги в детстве. За верность долгу кинодокументалистов наградили картину «Георгий нашего времени» (18+) Валерия Тимощенко.
В студенческом конкурсе лучшим фильмом признана «Сказка Каменной пустыни» (18+) Никиты Куприянова. Специальное упоминание жюри за внутреннюю силу и жизнелюбие получила работа «Ассамское защемление» (12+) Дарьи Козыревой. Также на фестивале «Флаэртиана» — 2026 отметили картины о первом в России здравпункте для бездомных «Иначе никак» (16+) Ирины Пивторацкой и «Посадка прошла успешно» Александры Колесниковой о маленьком Демы, проходящем операцию по удлинению ног.
Картина «Колхандра» (12+) получила новый приз от жюри социальных кинозалов. Работу режиссера Кирилла Верхозина отметило также жюри национального конкурса за способность увидеть необычное в обычном. В центре истории — 12-летняя Аглая, которая собирает в деревне на летних каникулах команду, чтобы снять фильм о придуманной ей волшебной стране.
Информационный обзор редакции.
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