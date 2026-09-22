Фильм о школьной рок-группе, кино о кино и лекция от директора Кунсткамеры: стала известна бесплатная программы «Флаэртианы»

На фестиваль приедут молодые авторы, которые презентуют свои работы в рамках студенческой конкурсной программы. В списке — история школьной рок-группы, путешествие по Индии, жизнь с ахондроплазией и старый дом, оставленный своими жильцами.

Студенческий конкурс «Флаэртианы»

«Кода» (16+)

«Отпусти меня» (12+)

«Поехали в бар?» (18+)

«Принц семи мостов» (12+)

«Сказка каменной пустыни» (18+)

«Посадка прошла успешно» (12+)

«Болтогой» (12+)

«Ассамское защемление» (12+)

«Иначе никак» (16+)

«Летуны» (12+)

Традиционно в рамках фестиваля пройдет Флаэртиана-Форум. Режиссеры, продюсеры, операторы, монтажеры и другие представители индустрии проведут открытые лекции и мастер-классы для всех, кто хочет больше знать о кино. Президент фестиваля, кинорежиссер Павел Печёнкин расскажет о кино без дикторского текста, а кинокритик Виктория Белолипская — о том, как ориентироваться в современном мире доккино. Этнограф и директор Кунсткамеры Андрей Головнёв поведает о народной культуре в кино. Своим опытом о том, как пройти все этапы создания кино, поделится режиссер, сценарист и продюсеров Евгений Григорьев, а поступить в киновуз поможет профессор СПбГИКиТ Виктор Васильев.

Погрузиться в процессы за кадром можно на показах специальной программы «Кино об индустрии». В нее вошли фильм о съемке фильма «Камера за камерой» (12+) и «Рахманинов. Литургия» (18+) — запечатленная попытка записать литургию в древних стенах собора Рождества Богородицы.

Информационный обзор редакции.