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Кино и сериалы

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Фильм о школьной рок-группе, кино о кино и лекция от директора Кунсткамеры: стала известна бесплатная программы «Флаэртианы»

Пермь готовится к Международному фестивалю документального кино «Флаэртиана». В этом году он будет проходить с 25 сентября по 1 октября. Семидневная программа включила более ста кинопоказов, лекции и мастер-классы, в том числе, бесплатные.

Кадр фильма «Кода»

На фестиваль приедут молодые авторы, которые презентуют свои работы в рамках студенческой конкурсной программы. В списке — история школьной рок-группы, путешествие по Индии, жизнь с ахондроплазией и старый дом, оставленный своими жильцами.

Студенческий конкурс «Флаэртианы»

  • «Кода» (16+)
  • «Отпусти меня» (12+)
  • «Поехали в бар?» (18+)
  • «Принц семи мостов» (12+)
  • «Сказка каменной пустыни» (18+)
  • «Посадка прошла успешно» (12+)
  • «Болтогой» (12+)
  • «Ассамское защемление» (12+)
  • «Иначе никак» (16+)
  • «Летуны» (12+)

Традиционно в рамках фестиваля пройдет Флаэртиана-Форум. Режиссеры, продюсеры, операторы, монтажеры и другие представители индустрии проведут открытые лекции и мастер-классы для всех, кто хочет больше знать о кино. Президент фестиваля, кинорежиссер Павел Печёнкин расскажет о кино без дикторского текста, а кинокритик Виктория Белолипская — о том, как ориентироваться в современном мире доккино. Этнограф и директор Кунсткамеры Андрей Головнёв поведает о народной культуре в кино. Своим опытом о том, как пройти все этапы создания кино, поделится режиссер, сценарист и продюсеров Евгений Григорьев, а поступить в киновуз поможет профессор СПбГИКиТ Виктор Васильев.

Погрузиться в процессы за кадром можно на показах специальной программы «Кино об индустрии». В нее вошли фильм о съемке фильма «Камера за камерой» (12+) и «Рахманинов. Литургия» (18+) — запечатленная попытка записать литургию в древних стенах собора Рождества Богородицы.

Информационный обзор редакции. 

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