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Кино и сериалы

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Повторный показ «Сумерек» вошел в число лидеров пермского кинопроката

Культовая вампирская сага «Сумерки» стала одним из лидеров кинопоказов в пермских кинотеатрах. Повторные показы истории любви Беллы Свон и Эдварда Каллена запустили по всей России 17 сентября, спустя 18 лет после премьеры.

Summit Entertainment, Temple Hill Entertainment, Maverick Films, Imprint Entertainment, Goldcrest Pictures, Twilight Productions, 2008

В пермских кинотеатрах «Сумерки» за несколько дней проката собрали 2,03 млн рублей. Лидером стала сказка «Как Иван в сказку попал» с 2,07 млн рублей, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу ЕАИС.

Первый фильм вампирской саги собрал за выходные в России 164 млн рублей. В течение полугода прокатчики планируют выпустить все пять частей «Сумерек».

Информационный обзор редакции. 18+

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