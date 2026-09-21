Повторный показ «Сумерек» вошел в число лидеров пермского кинопроката

Культовая вампирская сага «Сумерки» стала одним из лидеров кинопоказов в пермских кинотеатрах. Повторные показы истории любви Беллы Свон и Эдварда Каллена запустили по всей России 17 сентября, спустя 18 лет после премьеры.
В пермских кинотеатрах «Сумерки» за несколько дней проката собрали 2,03 млн рублей. Лидером стала сказка «Как Иван в сказку попал» с 2,07 млн рублей, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу ЕАИС.
Первый фильм вампирской саги собрал за выходные в России 164 млн рублей. В течение полугода прокатчики планируют выпустить все пять частей «Сумерек».
Информационный обзор редакции. 18+
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