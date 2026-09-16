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Ярослав Могильников станет парнем с тростью в молодежной драме о девушке с РАС

Актер и звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников исполнит одну из главных ролей в драме «Синдром». Его партнером по кадру будет Аля Майер («Твое сердце будет разбито»). 

Новости кинопроизводства/Telegram
Новости кинопроизводства/Telegram

«Синдром» — история про девушку с РАС и парня с тростью. В жизни девушки, строившей вокруг себя систему защиты от мира, появляется другой такой же одинокий человек. Попытка контакта одновременно оборачивается и шансом на спасение, и угрозой разрушения.

Роли в молодежной драме также исполнили Павел Харланчук, Ольга Красько, Анастасия Батанова, Майя Соколова и другие. По данным телеграм-канала «Новости кинопроизводства», съемки проходили в июне.  Сценаристом и продюсером «Синдрома» выступила сама 20-летняя Алея Майер. Ее проект — один из победителей конкурса дебютов ИРИ.

Информационный обзор редакции.16+

Люди:
Ярослав Могильников

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