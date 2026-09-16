Ярослав Могильников станет парнем с тростью в молодежной драме о девушке с РАС

«Синдром» — история про девушку с РАС и парня с тростью. В жизни девушки, строившей вокруг себя систему защиты от мира, появляется другой такой же одинокий человек. Попытка контакта одновременно оборачивается и шансом на спасение, и угрозой разрушения.

Роли в молодежной драме также исполнили Павел Харланчук, Ольга Красько, Анастасия Батанова, Майя Соколова и другие. По данным телеграм-канала «Новости кинопроизводства», съемки проходили в июне. Сценаристом и продюсером «Синдрома» выступила сама 20-летняя Алея Майер. Ее проект — один из победителей конкурса дебютов ИРИ.

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