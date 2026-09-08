Зоя Бербер и Влад Прохоров будут проходить испытания в шоу «Форт. Возвращение легенды»

По правилам игры актеры, музыканты, певцы, спортсмены и другие медийные люди приплывают к форту Император Александр Первый. Им предстоит пройти испытания на высоте, в воде, в окружении диких насекомых и животных, в загадочных кельях и башнях в компании обитателей старинной крепости. Сокровища спрятаны в форте Кроншлот, но, чтобы их получить, нужно собрать все пять ключей и подсказки.

В одном из выпусков Зоя Бербер будет стрелять из лука по живой мишени. В новом сезоне игроки также будут прыгать с крыши форта в поисках сундука, плавать со змеями в закрытом аквариуме, перемещаться с помощью телепорта, изучать древний алфавит, зависнув на внешней стене крепости, проверять боксы с дикими животными, искать баланс над заливом и ответы в башне Чумного доктора.

«Помню, как в детстве в Перми у нас была труба, которая шла, можно сказать, над пропастью. И каждый, кто считал себя смелым, должен был ее пройти, поэтому таки испытаний не боюсь. А еще я ведь рос в нулевые, когда в ужастиках пауки выползали из людей, поэтому тараканы, змеи, пауки тоже терпимо, — поделился Влад Прохоров. — Да и в кино какие только трюки не приходилось выполнять. Например, плавать в ледяной воде или бегать голым зимой по снегу».

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