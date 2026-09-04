Больше 700 открыток по всему миру, «Пермь в ритме заводов» и те, кто стоит за кадром: организаторы подвели итоги фестиваля «День кино»

В Перми подвели итоги фестиваля «День кино»: в этом году он стал юбилейным и был посвящен теме создания кино и тем, кто обычно стоит за кадром. Местом действия события стали «ИльТЮЗион» и молодежный центр «Кристалл».
Фестиваль проходил с 27 по 30 августа: за четыре дня его посетили более 2200 человек. Образовательная программа фестиваля организована при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики города Перми и киностудии «Новый курс». В «ИльТЮЗионе» провели мастер-класс по созданию реквизита из подручных материалов от ассистента художника по реквизиту Николая Приходько, а Ася Фиддлер представила музыкальную программоу «Сон Бананана №…», которая объединила скрипку, известные мелодии из постсоветских фильмов 1990-х годов и электронные композиции.
Организаторы «Дня кино» рассказали, что гости фестиваля отправили в путешествие не только по России, но и в Беларусь, Эстонию, Германию, Грецию 700 открыток с изображениями пермских киноактеров. Это была совместная акция с Пермским отделением СТД РФ, Почтой России и типографией «Астер» в честь 150-летия Союза театральных деятелей России.
Самым массовым событием фестиваля стал аудиовизуальный перформанс «Пермь в ритме Заводов». Пермскую промышленность в кадрах хроники от 1920-х годов до наших дней — сопровождали музыкальные композиции перкуссионного проекта О.Р.З.А. и электронного проекта пермского музыканта Дмитрия Конюшевича Overalone.
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