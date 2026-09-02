Систему кинолетописи региона собираются создать в Пермском крае

По словам организатора события, председателя Пермского Союза кинематографистов Ольги Аверкиевой, к открытой дискуссии подключились кинематографисты и представители министерства культуры. «Так, благодаря опыту коллег из Красноярска и Татарстана, а также архивной деятельности пермских организаций и открытому разговору на просветительской сессии, решено разработать и направить предложение по созданию современной кинолетописи нашего региона», — отметила Ольга Аверкиева.

В рамках Пермского кинофорума прошли лекции и публичные дискуссии, в которых будущее индустрии обсуждали продюсеры, режиссеры, сценаристы, киноведы, технические специалисты, педагоги и представители других направлений из Пермского края, Екатеринбурга, Татарстана, Красноярска и Москвы. Просветительские сессии Пермского кинофорума организованы при поддержке Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов РФ.