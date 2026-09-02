Систему кинолетописи региона собираются создать в Пермском крае

В Пермском крае намерены разработать систему современной кинолетописи региона. Это решение приняли во время открытой дискуссии Пермского кинофорума, который проходил 28 августа в рамках пятого фестиваля «Дни кино».
По словам организатора события, председателя Пермского Союза кинематографистов Ольги Аверкиевой, к открытой дискуссии подключились кинематографисты и представители министерства культуры. «Так, благодаря опыту коллег из Красноярска и Татарстана, а также архивной деятельности пермских организаций и открытому разговору на просветительской сессии, решено разработать и направить предложение по созданию современной кинолетописи нашего региона», — отметила Ольга Аверкиева.
В рамках Пермского кинофорума прошли лекции и публичные дискуссии, в которых будущее индустрии обсуждали продюсеры, режиссеры, сценаристы, киноведы, технические специалисты, педагоги и представители других направлений из Пермского края, Екатеринбурга, Татарстана, Красноярска и Москвы. Просветительские сессии Пермского кинофорума организованы при поддержке Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов РФ.
Во втором Пермском кинофоруме приняли участие 20 специалистов киноиндустрии, среди них:
- киновед, продюсер, программный директор кинофестивалей «Горький фест» и «Окно в Европу» Андрей Апостолов;
- креативный продюсер VK, сценарист, блогер, автор проекта «Новые эпизоды» Александр Шебанов;
- председатель регионального Татарстанского отделения Союза кинематографистов РФ Ильдар Ягафаров;
- медиаменеджер, директор АНО «Центр развития кинопроизводства» Алёна Семерикова.
В течение дня на площадке молодежного центра «Кристалл» работала выставка Пермского кинофорума. На ней представили современные технологии кинопроизводства и проекты, связанные с визуальной культурой от ведущих компаний, локальных брендов и мастеров визуального искусства из Перми, Екатеринбурга и Москвы. Финалом кинофорума стал спецпоказ фильма «Втроем» (16+): его снимали в Пермском крае. После просмотра зрители обсудили процесс создания этого кино с бригадиром актеров массовых сцен Арсеном Меликяном.
Информационный обзор редакции. 16+
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