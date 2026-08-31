Историческую драму про семью Романовых представят на фестивале «Флаэртиана»

Съемки проходили в Перми: в сквере у театра оперы и балета, Доме Мешкова, Королёвских номерах. Ранее мы рассказывали, что улицу Сибирская засыпали 50 тоннами песка. В съемках принимали участие и горожане, а также лошади из конноспортивного клуба Усть-Качки.

Фильмы «Романовы: преданность и предательство» охватывает переломный период истории: Первую мировую войну, отречение Николая II от престола и трагическую гибель всей семьи в Екатеринбурге в июле 1918-го.

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