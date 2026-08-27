Канье Уэст, российская премьера «Твигги», чемпионат мира по приготовлению овсянки: известна программа фестиваля Beat Weekend 2026

Откроет фестиваль Beat Weekend 2026 «Твигги» (Сэди Фрост, 2024) — российская премьера. Фильм рассказывает об англичанке Лесли Хорнби, которая прославилась как первая в истории супермодель и настоящая it-girl для целой эпохи. Тему моды и премьер продолжит картина «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды» (Джон Маджо, 2026), повествующая об истории бренда через закулисье, архивы и голоса индустрии, показывая, как его эстетика повлияла на кино, дизайн и представление о современной элегантности. В российский прокат это кино выйдет 1 октября.

Несколько фильмов Beat Weekend 2026 посвятят музыке и музыкантам. В списке: «Боуи: последний акт» (Джонатан Стиасни, 2025), снятый к десятилетию со смерти Дэвида Боуи, «Канье Уэст: во имя кого?» (Нико Бальестерос, 2025) о шести годах жизни одного из самых обсуждаемых музыкантов на планете, а также «Лучшее лето» (Тамра Дэвис, 2026) из программы фестиваля «Сандэнс». Последняя работа — документальная капсула времени, снятая внутри австралийского музыкального фестиваля в середине 90-х.