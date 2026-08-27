Канье Уэст, российская премьера «Твигги», чемпионат мира по приготовлению овсянки: известна программа фестиваля Beat Weekend 2026

Пермь станет одной из локаций, где пройдет Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В списке — 18 городов, где с 10 по 20 сентября планируют представить знаковые ленты о Дэвиде Боуи, Джорджо Армани, Твигги, а также зрительские хиты фестиваля прошлых лет. Показы Beat Weekend в Перми пройдут в Пермской синематеке и кинотеатре «Синема Парк Семья».
Откроет фестиваль Beat Weekend 2026 «Твигги» (Сэди Фрост, 2024) — российская премьера. Фильм рассказывает об англичанке Лесли Хорнби, которая прославилась как первая в истории супермодель и настоящая it-girl для целой эпохи. Тему моды и премьер продолжит картина «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды» (Джон Маджо, 2026), повествующая об истории бренда через закулисье, архивы и голоса индустрии, показывая, как его эстетика повлияла на кино, дизайн и представление о современной элегантности. В российский прокат это кино выйдет 1 октября.
Несколько фильмов Beat Weekend 2026 посвятят музыке и музыкантам. В списке: «Боуи: последний акт» (Джонатан Стиасни, 2025), снятый к десятилетию со смерти Дэвида Боуи, «Канье Уэст: во имя кого?» (Нико Бальестерос, 2025) о шести годах жизни одного из самых обсуждаемых музыкантов на планете, а также «Лучшее лето» (Тамра Дэвис, 2026) из программы фестиваля «Сандэнс». Последняя работа — документальная капсула времени, снятая внутри австралийского музыкального фестиваля в середине 90-х.
Снятый в духе Уэса Андерсона фильм «Овсянка для чемпионов» (Константин Кости, 2025) расскажет о чемпионате мира по приготовлению овсяной каши, а «Биостанция Анива: дело длинной воли» (Александр Федоров, 2026) отправит в приключение на остров Сахалин, к тем, кто несмотря на трудности, строит научный центр будущего, объединяя исследователей, дайверов и волонтеров.
В подборке Best of Beat — зрительские хиты фестиваля прошлых лет: «Я – Мартин Парр» о фотографе Мартине Парре, «Аалто» об архитекторе Алваре Аалто, «Время брутализма» как личный портрет памятников брутализма в Скопье, вдохновляющий на спорт «Бег – это свобода» и «Двадцать лет со Смешариками», рассказывающая о команде популярного мультсериала.
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