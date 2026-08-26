Эврика! На МКС впервые показали пермский документальный фильм

Кино рассказывает о бывшем предпринимателе и реставраторе церквей Раиле Галееве: он преподает физику в школе и занимается изобретательством вместе с учениками. Одна из них — Алёна Варлашова — отправляется на Байконур, чтобы увидеть запуск ракеты и отправить свое изобретение в космос для проведения эксперимента в условиях радиации и невесомости.

Фильм частично снимали в Перми и Пермском крае, а также в Казахстане — в Кызылординской области и на Байконуре. «Эврику» посмотрели космонавты Пётр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев.

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