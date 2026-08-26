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Эврика! На МКС впервые показали пермский документальный фильм

Документальное кино из Пермского края впервые показали на орбите — на Международной космической станции. Это фильм «Эврика» режиссера Сергея Климова, который был создан при поддержке Фонда поддержки регионального кинематографа.

Пермь как фильм/ВКонтакте
Пермь как фильм/ВКонтакте

Кино рассказывает о бывшем предпринимателе и реставраторе церквей Раиле Галееве: он преподает физику в школе и занимается изобретательством вместе с учениками. Одна из них — Алёна Варлашова — отправляется на Байконур, чтобы увидеть запуск ракеты и отправить свое изобретение в космос для проведения эксперимента в условиях радиации и невесомости.

Фильм частично снимали в Перми и Пермском крае, а также в Казахстане — в Кызылординской области и на Байконуре. «Эврику» посмотрели космонавты Пётр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев.

Информационный обзор редакции. 12+

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