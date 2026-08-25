Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Короткометражки, которые показывали вместе с «Человеком-пауком», собрали за несколько дней десять миллионов рублей

Неофициальный прокат нового «Человека-паука» в России обогнал по сборам недавно вышедшего «Колобка». Об этом сообщает РБК, опираясь на данные Фонда кино. В лидерах оказались короткометражки «Прощание» и «Матч Акпарса», которые показывают в рамках предсеансового обслуживания.

Columbia Pictures, Marvel Studios, Pascal Pictures, 2026

Пермь не стала исключением. По данным телеканала «Рифей», «Человек-Паук. Новый день» (12+) за выходные собрал в прокате 10 млн рублей. Сумма в Фонде кино записана на короткометражные фильмы «Матч Акапарса» (7 млн рублей) и «Прощание» (3 млн рублей).

Сборы на фильм «Последний богатырь. Колобок» (6+), который вышел на экраны 6 августа, августа в пермском прокате за три недели составили 9,7 млн рублей.

Отметим, что в мировой прокат новый фильм про Человека-паука вышел 27 июля. За несколько дней кассовые сборы приблизились к двум миллиардам долларов. По данным издания The Variety, «Человек-Паук. Новый день» стал третьим в списке самых кассовых фильмов в США и Канаде за всю историю.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: