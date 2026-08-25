Короткометражки, которые показывали вместе с «Человеком-пауком», собрали за несколько дней десять миллионов рублей

Пермь не стала исключением. По данным телеканала «Рифей», «Человек-Паук. Новый день» (12+) за выходные собрал в прокате 10 млн рублей. Сумма в Фонде кино записана на короткометражные фильмы «Матч Акапарса» (7 млн рублей) и «Прощание» (3 млн рублей).

Сборы на фильм «Последний богатырь. Колобок» (6+), который вышел на экраны 6 августа, августа в пермском прокате за три недели составили 9,7 млн рублей.

Отметим, что в мировой прокат новый фильм про Человека-паука вышел 27 июля. За несколько дней кассовые сборы приблизились к двум миллиардам долларов. По данным издания The Variety, «Человек-Паук. Новый день» стал третьим в списке самых кассовых фильмов в США и Канаде за всю историю.

Информационный обзор редакции.