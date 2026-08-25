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В Перми появится школа кинокритики: ученики будут слушать лекции о кино и работать с текстом

В Перми готовятся открыть школу кинокритики. Это новый проект Пермской синематеки, который объединит тех, кто любит кино и хочет говорить о нем на профессиональном языке. 

Пермская синематека

В программе школы кинокритики — кино-бранчи с режиссерами и продюсерами, паблик-ток о культурном блогинге, работа с текстом, образовательные лекции от специалистов в области кинематографа.

Первые занятия планируют провести в конце лета: 28 августа режиссер Рауль Гейдаров расскажет о своем опыте работы на съемочной площадке, 30 августа киновед Андрей Апостолов будет говорить о том, зачем сегодня смотреть и снимать документальное кино. В сентябре с лекцией выступит кинокритик и куратор кинопрограмм международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» Виктория Белолипская. Практические занятия будут посвящены написанию рецензий на основе фильмов BEAT FILM FESTIVAL (10 – 19 сентября) и международного фестиваля документального кино «Флаэртиана» (25 сентября – 1 октября).

Чтобы поступить в школу кинокритики, нужно выполнить творческое задание: написать рецензию на любой фильм, снятый в 2025 или 2026 году. По итогам открытого конкурса Пермская синематека выберет 10 участников, которые станут частью проекта.

Информационный обзор редакции. 18+

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