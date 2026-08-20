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Четыре пермских фильма стали призерами фестиваля «Земля открытий»: рассказываем о них

Четыре фильма о Пермском крае стали призерами фестиваля геобрендов «Земля открытий -2026». Проект направлен на создание многогранного видеопортерта территории, а фильмы и ролики участников транслируют в аэропортах, торговых центрах и других общественных пространствах.

Фото со съемок фильма «Пустынь»

В номинации «Моя земля. Личная история» второе место присуждено фильму Алексея Романова «Голоса» (12+): он посвящен индустриальной истории Губахинского муниципального округа. Работа Ангелины Аветисян «Леший» (16+), рассказывающая об уникальном эко-парке и его смотрителе в деревне Пеньки Кишертского муниципального района, заняла второе место в номинации «Море добрых дел».

В номинации «Гастрономическое богатство, кулинарные традиции» третьим местом отмечен фильм режиссера Ольги Аверкиевой «Пустынь» (12+) о шеф-поваре Сергее Юрине, сохраняющим традиции пермской кухни и аутентичные рецепты региона. В номинации «Вот это талант!» третье место получила работа «Нетипичный учитель» (12+) режиссера Олеси Епишиной об увлеченном педагоге из Очера, которая строит геологический кружок на дружбе и взаимном уважении.

Информационный обзор редакции.

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