Четыре пермских фильма стали призерами фестиваля «Земля открытий»: рассказываем о них

В номинации «Моя земля. Личная история» второе место присуждено фильму Алексея Романова «Голоса» (12+): он посвящен индустриальной истории Губахинского муниципального округа. Работа Ангелины Аветисян «Леший» (16+), рассказывающая об уникальном эко-парке и его смотрителе в деревне Пеньки Кишертского муниципального района, заняла второе место в номинации «Море добрых дел».

В номинации «Гастрономическое богатство, кулинарные традиции» третьим местом отмечен фильм режиссера Ольги Аверкиевой «Пустынь» (12+) о шеф-поваре Сергее Юрине, сохраняющим традиции пермской кухни и аутентичные рецепты региона. В номинации «Вот это талант!» третье место получила работа «Нетипичный учитель» (12+) режиссера Олеси Епишиной об увлеченном педагоге из Очера, которая строит геологический кружок на дружбе и взаимном уважении.

Информационный обзор редакции.