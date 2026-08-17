Ярослав Могильников отправится на плоту по Амуру в приключенческой комедии «Все реки впадают в моря»

Ярослав Могильников («Слово пацана», «Юг», «Красный шелк») сыграет хулигана в новом фильме «Все реки впадают в моря». Начались съемки приключенческой комедии, в которой актер из Пермского края исполнит одну из главных ролей. Его напарником будет Матвей Кулагин («Радар», «Ритмы мечты»).
Новая комедия повествует о двух друзьях — хорошем мальчике Вале и хулигане Егоре, которые хотят впечатлить одноклассницу, поэтому отправляются на плоту по Амуру до Охотского моря. Впереди — дикая река, тайга, страхи и испытания.
По данным телеграм-канала «Новости кинопроизводства», в касте также Александра Бабаскина, Дарья Урсуляк, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и другие. Режиссером «Всех рек» выступает Роман Косов («Правила Филиппа»). Сценаристы – Дмитрий Капин, Игорь Селиверстов, Роман Косов, Григорий Подземельный и Надежда Гончарова.
Информационный обзор редакции. 12+
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