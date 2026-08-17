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Ярослав Могильников отправится на плоту по Амуру в приключенческой комедии «Все реки впадают в моря»

Ярослав Могильников («Слово пацана», «Юг», «Красный шелк») сыграет хулигана в новом фильме «Все реки впадают в моря». Начались съемки приключенческой комедии, в которой актер из Пермского края исполнит одну из главных ролей. Его напарником будет Матвей Кулагин («Радар», «Ритмы мечты»).

Арс Пикчерс, Пропеллер продакшн
Арс Пикчерс, Пропеллер продакшн
Арс Пикчерс, Пропеллер продакшн
Арс Пикчерс, Пропеллер продакшн

Новая комедия повествует о двух друзьях — хорошем мальчике Вале и хулигане Егоре, которые хотят впечатлить одноклассницу, поэтому отправляются на плоту по Амуру до Охотского моря. Впереди — дикая река, тайга, страхи и испытания.

По данным телеграм-канала «Новости кинопроизводства», в касте также Александра Бабаскина, Дарья Урсуляк, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и другие. Режиссером «Всех рек» выступает Роман Косов («Правила Филиппа»). Сценаристы – Дмитрий Капин, Игорь Селиверстов, Роман Косов, Григорий Подземельный и Надежда Гончарова.

Информационный обзор редакции. 12+

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