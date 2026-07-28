Пермская киношкола открывает набор на курс сценариста и режиссера Дмитрия Заболотских

В течение трех месяцев участники курса будут проходить все этапы создания короткометражного фильма от зарождения идеи до сценария и финального монтажа. Авторы лучших фильмов смогут представить свои работы зрителям на фестивале молодых кинематографистов «5.6».

В Пермской синематеке рассказали, что прием заявок продлится до 10 августа. Занятия будут очными, они стартуют в сентябре.

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