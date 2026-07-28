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Кино и сериалы

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Пермская киношкола открывает набор на курс сценариста и режиссера Дмитрия Заболотских

Пермская киношкола открыла восьмой набор на бесплатный курс режиссуры и сценарного мастерства. Его будет вести режиссер, сценарист, драматург, руководитель театра «Большая стирка» Дмитрий Заболотских.

Пермская синематека

В течение трех месяцев участники курса будут проходить все этапы создания короткометражного фильма от зарождения идеи до сценария и финального монтажа. Авторы лучших фильмов смогут представить свои работы зрителям на фестивале молодых кинематографистов «5.6».

В Пермской синематеке рассказали, что прием заявок продлится до 10 августа. Занятия будут очными, они стартуют в сентябре.

Информационный обзор редакции. 16+

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